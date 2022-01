I campionati regionali e giovanili slittano ancora, si riparte il 13 febbraio

Il calcio dilettantistico subisce un nuovo slittamento. Dalla Promozione alla Terza Categoria, passando per i campionati giovanili: non si riprenderà la normale attività il 30 gennaio, come originariamente comunicato, ma dal week end del 12-13 febbraio.



Questo l'esito della conference call tra i vari presidenti dei Comitati regionali, con l'avvallo del commissario straordinario della Lnd. I protocolli per il return to play ancora da ratificare definitivamente, i contagi che continuano a rimanere altissimi e la prudenza hanno portato a questa scelta. Rimane invece in calendario per domenica prossima la ripresa del campionato di Eccellenza.