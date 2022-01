Purtroppo ancora in Italia ma anche in Europa il tema della morte è un un po' un tabù del quale quasi non si può nemmeno parlare.

Questo perché abbiamo una cultura completamente differente rispetto alla morte e l'aldilà e questo va oltre il discorso religioso. Ad esempio ancora difficilmente si può parlare di funerali come se non accettassero che sia la morte che il funerale e come vedremo anche le cremazioni fanno parte semplicemente di un ciclo di vita che non può essere messo da parte.

Infatti è molto importante per ogni persona poter decidere magari lasciando delle memorie o lasciando un testamento al notaio come spesso avviene, che tipo di funerale vuole ad esempio se vorrà che la sua famiglia trovi un servizio che si occupi di cremazioni perché vuole essere cremato.

Quando parliamo di cremazioni parliamo di quelle pratiche che servono a ridurre con il fuoco in un forno un cadavere nei suoi elementi base.

Ad esempio molte persone non sanno che a differenza di quello che si può pensare la cremazione non riduce direttamente il cadavere in ceneri ma infatti lo riduce in frammenti ossei che poi verranno sminuzzati, finché diventeranno ceneri a seconda delle volontà come dicevamo della persona che è defunta e poi verranno costruite in un'urna e verranno sparse.

Per quanto riguarda la diffusione in Italia della pratica delle cremazioni dobbiamo dire che fino a un certo punto non erano molto diffuse semplicemente perché si associava la cremazione alle atrocità che ci sono state con gli stermini di massa dei nazisti.

Fino ad un certo punto le cremazioni non sono state molto diffuse in Italia perché la chiesa non ammetteva questa pratica ma preferiva l'inumazione che è la pratica tradizionale della chiesa stessa che invece prevede di seppellire i corpi dei defunti.

Una scelta soggettiva

Dal 2002 in poi le cose sono cambiate perché la chiesa pur preferendo sempre la pratica dell'inumazione diciamo che non ha proibito più le cremazioni come prima

Il suo si era condizionato dal fatto che le ceneri non dovevano essere disperse in mare oppure in natura, conservate in casa o in giardino ma devono comunque essere conservate nei cimiteri.

Molti studi statistici hanno dimostrato che in Italia ormai circa un 29% di persone pratica e sceglie di affidarsi alle cremazioni in caso di morte.

Per quanto riguarda le cremazioni a livello legislativo una legge del 2001 ha tolto il divieto di dispersione di cenere quindi l'obbligo di conservazione delle stesse nei cimiteri come voleva la Chiesa.

Per questo motivo ormai le ceneri vengono consegnate direttamente ai familiari e la loro dispersione può essere effettuata in degli spazi aperti come la montagna, la campagna mare, bosco e anche in aree private o nei cimiteri ma non nei centri urbani. spesso molte regioni regolano la materia a modo loro emanando vari regolamenti o testi unici come il caso della Lombardia del 2009.

In poche parole comunque ormai le cremazioni non sono più un tabù e rimangono una scelta a disposizione del cittadino