Manutenzione e pulizia caldaie Questo Servizio è portato in campo da azienda operante nel settore impiantistico e della termo-idraulica da quasi 30 anni.

Ci contraddistinguono, quindi, lunga esperienza, professionalità e il massimo rispetto delle disposizioni di Legge in tema di verifiche e certificazione caldaie Abilitati presso il Comune di Roma In ITC srl operiamo mettendo in pratica iter operativi che assicurano la sicurezza di chi lavora e di chi riceve il nostro servizio: per questo deteniamo l’abilitazione DM 37/2008, Inoltre, eseguiamo manutenzione e certificazione delle caldaie nel pieno rispetto sia della norma Nazionale (Dpr 74/2013) che del regolamento Comunale che vede la nostra presenza nella lista delle Aziende abilitate nelle grandi città eseguiamo il controllo caldaie con verifica dei fumi e rilascio del bollino blu. Impieghiamo la strumentazione specifica per la misurazione dei fumi, regolarmente certificata, e tutti i tecnici seguono l’iter tecnico previsto dalla norma e finalizzato a verificare le condizioni generali della caldaia. Anche l’analisi dei fumi ( sul libretto troverete tutte le istruzioni per i tempi di chiamata) avviene nel pieno rispetto delle indicazioni di legge che richiedono una triplice misurazione con la successiva registrazione dell’esito sul Libretto di Impianto Contratti di manutenzione Caldaie Offriamo al cliente la possibilità di sottoscrivere contratti di manutenzione che gli assicurano controlli biennali e un risparmio di circa il 30% sull’importo totale che spenderebbe richiedendo i passaggi singoli.

Potrete ricevere informazioni mirate riguardo Manutenzione e pulizia caldaie chiamando il nostro numero verde gratuito. Un nostro operatore potrà rispondere a tutte le vostre domande e comunicarvi subito alcune disponibilità per organizzare una revisione e manutenzione a domicilio Controllo e Riparazione Caldaie: supporto a 360°Anche se la vostra caldaia presentasse problemi di funzionamento riceverete comunque il nostro aiuto mediante un tecnico esperto in diagnosi e riparazione caldaie Da sempre lavoriamo dando assistenza alle caldaie di tutte le marche e sappiamo risolvere blocchi della caldaia, codici di errore, problemi con la pressione caldaia Ogni assistenza viene gestita con l’impiego di ricambi originali e schede tecniche a riprova di intervento sempre mirati e tecnicamente risolutivi. Le statistiche, purtroppo, ci indicano che gli italiani non sono propriamente ligi al dovere in tale settore: secondo le analisi prodotte da Confartigianato, solo il 70% dei cittadini esegue una corretta manutenzione della caldaia.

Quel 30% circa che rimane “scoperto” in quanto ad opera manutentiva, è lo stesso che rischia ogni anno di rimanere vittima degli incidenti di diversa tipologia che possono dipendere dall’impianto Il Dpr 74\2013 obbliga tutti i possessori di caldaie a gas, compresi gli inquilini di alloggi in affitto con regolare contratto, a far eseguire la Manutenzione e pulizia caldaie della caldaia ogni due anni. Revisione o manutenzione, comunque la si chiami, deve essere eseguita anche se la Casa produttrice, come spesso accade, la prescrive con cadenza annuale Nell’ambito della revisione, quindi, entra l’intervento specifico di pulizia caldaia contro ostruzioni da calcare. La pulizia, o lavaggio, può riguardare lo scambiatore soltanto, oppure l’intero circuito domestico e la scelta per l’una o l’altra tipologia dipende dalla gravità della condizione dell’impianto