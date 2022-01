Centinaia e centinaia di migliaia di persone hanno in casa una caldaia perché ormai hanno capito che insieme a condizionatore e il dispositivo più importante semplicemente perché in Italia il clima è abbastanza instabile e c'è una grande escursione tra inverno ed estate e quindi si può passare da estati che sembrano a tutti gli effetti delle estati africane a degli inverni molto freddi e quindi questi dispositivi servono a regolare il nostro benessere termico all'interno.

Non è il massimo sono e torniamo magari dopo un giorno di lavoro durante il periodo natalizio a dicembre e ritrovarci al freddo e dover accendere una stufa che magari ci riscalda solo una stanza.

Con una caldaia abbiamo la garanzia che avremo termosifoni in tutte le stanze e potremo avere anche acqua calda abbondante per tutto l'anno per farci la doccia o per farci un bel bagno o farci il bidet o lavare le stoviglie.

Ecco perché ormai molte persone giustamente vogliono una caldaia a condensazione per di più perché è una caldaia con un alto livello di tecnologia e quindi inquina poco oltre ad avere una bassa dispersione energetica e funzionare sempre alla grande.

Fermo restando che dobbiamo avere sempre a disposizione delle ditte che offrono servizi Assistenza post-vendita che ci garantiscono tutti i tipi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e ci aiutano anche ad esempio a comprendere quando la nostra caldaia non vale la pena più ripararla o cambiare dei pezzi che possono costarci troppo.

Molto meglio a quel punto sostituirla.

Anche perché se non ci fidassimo di questi tecnici caldaisti non sarebbe facile comprendere quando sostituire una caldaia nel senso che ci muoveremmo solo se costretti perchè quella vecchia ormai ha finito definitivamente i suoi giorni

Accedere a dei bonus fiscali

In certi casi invece conviene sostituirla anche quando ancora un pò funziona però magari funziona male perché ha tanti anni ed è vecchia, inizia a consumare troppo e il gioco non vale la candela visto gli sprechi e la bassa resa

Sicuramente oltre al fatto di dover capire quando sostituire una caldaia a quel punto poi bisogna capire grazie alla consulenza di tecnici caldaisti ce la possiamo fare, che tipo di caldaia comprare, quindi quale marca, se rimanere con la stessa marca o cambiare proprio modello. Tutto naturalmente correlato al budget che abbiamo stanziato e che presumibilmente non vogliamo sforare

Per quanto riguarda i prezzi chiaramente le possibilità sono tante in base al modello e in base alla marca ma sicuramente la cosa positiva è che ormai la maggioranza di aziende offre la possibilità di realizzare il prezzo della caldaia in tante piccole rate e quindi accedendo ad un qualche tipo di finanziamento

Questo rende possibile a molte persone almeno di potere prendere in considerazione l'idea di cambiare la propria caldaia o addirittura di comprarla ex novo

Quando sostituire una caldaia dipenderà anche dal momento nel quale il governo offre degli incentivi proprio per chi la sostituisce e quindi facciamo riferimento a dei bonus fiscali