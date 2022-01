A Crevola sostituiti alcuni cavi di media tensione per proteggere gli uccelli

Una stagione invernale – e primaverile – più sicura per diverse coppie di gufo, nonché per altre specie, nel comune di Crevoladossola. E-Distribuzione ha infatti appena concluso i lavori di sostituzione di una linea di media tensione in località Oasi, sito di particolare interesse conservazionistico per l’avifauna.

Grazie alla segnalazione della Provincia e del Comune, la Società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione ha provveduto alla riqualificazione in cavo aereo isolato a media tensione di una porzione di linea in precedenza realizzata in conduttori nudi. La nuova soluzione ha eliminato, lungo quel tratto di impianto, i punti in precedenza elettricamente accessibili ai volatili, eliminando di fatto la probabilità della loro folgorazione a vantaggio della conservazione degli habitat e della biodiversità.

“E-Distribuzione è un’azienda sensibile alle tematiche ambientali e collabora attivamente con Istituzioni Locali, associazioni ambientaliste, oasi e parchi naturali in numerosi progetti che testimoniano il nostro impegno a favore della sostenibilità ambientale – commenta Enrico Bottone, Responsabile area regionale Piemonte e Liguria di E-Distribuzione - Siamo orgogliosi di poter contribuire a salvaguardare la biodiversità: questi interventi saranno un modello da seguire per garantire sempre di più la massima integrazione tra infrastrutture energetiche, ambiente e territorio”.