Servizio civile, a Domodossola 2 posti all'ufficio turismo e cultura

Il 26 gennaio prossimo scadono i termini per candidarsi al nuovo Bando di Servizio Civile Nazionale. I posti a disposizione nel Verbano Cusio Ossola sono complessivamente 29, dei quali 2 presso l'Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Domodossola nell’ambito del progetto intitolato “Musei per tutti” consultabile sul sito istituzionale del Comune di Domodossola.

Possono partecipare i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda, che intendano mettersi a disposizione della comunità svolgendo delle attività della durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi all’interno di un ente pubblico o privato no profit.

L'orario di servizio sarà articolato in 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, da un massimo di 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, a 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare un’unica domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e accessibile unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, con un livello di sicurezza 2.

Per partecipare alla selezione occorre individuare il progetto e la sede.

I dettagli del bando e le informazioni utili alla presentazione della domanda sono disponibili alla pagina:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online su https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.