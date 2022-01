Aree Protette, prorogato il concorso fotografico ‘FoodPark’

È stato rinviato l'ultimo giorno utile per partecipare al concorso fotografico ‘FoodPark’: la scadenza è prorogata di 2 settimane al 15 febbraio. In occasione della Giornata Internazionale della Montagna l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola ha organizzato un contest di fotografia per promuovere il patrimonio culinario e storico che caratterizza il territorio dei Parchi. La scadenza prorogato al 15 febbraio.

L'iniziativa si inserisce, per il quarto anno consecutivo, tra gli eventi promossi da Reading Mountains, il festival organizzato da Alpine Convention (Convenzione Alpina), la rete di otto paesi europei che promuove la ricchezza culturale delle Alpi.

L’edizione 2021-2022 richiede che nelle foto compaiano piatti tradizionali locali, scegliendo tra le seguenti categorie: antipasti, primi, secondi, dolci, pani, sughi e confetture. Ciascun concorrente dovrà mandare tre fotografie che raccontino la preparazione del piatto. Come per gli anni passati, il contest si svolgerà online, sulla pagina Facebook dei Parchi (@areeprotette.ossola). Verrà selezionato un vincitore per ogni categoria e i sei piatti verranno rivisitati da uno chef del territorio. In chiusura al contest online, ci sarà un solo vincitore.

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito www.areeprotetteossola.it