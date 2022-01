Martin Transports SA, è già domani ! La nostra azienda, in continua espansione, è attiva nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Autista Mezzi Pesanti (Auto Treno)

Le sue missioni

Eseguire i trasporti in Svizzera ed in Italia

Il suo profilo

● Patente di guida C + E

● Permesso ADR (un vantaggio)

● Camion-rimorchio e semirimorchio

● Campo di attività: Italia e Svizzera

● Alcuni anni di esperienza

Data d’entrata: da concordare



Raggiungerci significa avere l'opportunità di sfruttare al meglio le proprie qualità all'interno di un team giovane, dinamico e performante, di arricchire le proprie competenze e di diventare un esperto in questo settore di performance in un ambiente professionale e competitivo. Ci affidiamo alla gestione delle prestazioni individuali e un team, al fine di sviluppare la posizione in base alle competenze implementate.



Offriamo eccellenti condizioni di lavoro e vantaggi sociali. Se è disposta ad investire se stesso e a contribuire allo sviluppo della nostra azienda, non esitata ad inviarci la sua candidatura completa sulla nostra pagina delle carriere :

www.martin-transports.ch/job



A presto!

Il vostro team Martin Transports