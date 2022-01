Attivata la sesta colonnina per auto elettriche a Crevola

È con grande soddisfazione che informiamo la comunità che è stata attivata la sesta e ultima colonnina di ricarica delle auto elettriche nel territorio del Comune di Crevoladossola.

L’ultima colonnina, localizzata nel parcheggio lungo via Dante Alighieri, è stata attivata da Be Charge che, dopo Enel X, ha sottoscritto un accordo con il Comune di Crevoladossola.

“Le colonnine sono installate e gestite da operatori privati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cogliandro – con questa ultima colonnina portiamo a 6 il numero nel territorio del Comune di Crevoladossola, con relativi 12 punti di ricarica. A queste si aggiungono quelle installate presso il Centro commerciale Ossola Outdoor Center. Il Comune è stato coinvolto nella sottoscrizione delle convenzioni e nella condivisione della localizzazione in parcheggi comunali che è comunque dettata comunque da fattori tecnici. Siamo contenti che nel nostro Comune si sia lavorato per offrire una infrastruttura di base a servizio dei cittadini. Abbiamo avuto qualche feedback positivo dalla cittadinanza con i primi utilizzi, speriamo ovviamente che aumentino negli anni a venire.”

La localizzazione e le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

Tre colonnine Be Charge (6 punti di ricarica)

Localizzazione: Via Edison: parcheggio vicino l’area camper; Piazza 1 Maggio: vicino all’ex Mercatone Uno; Parcheggio pubblico via Salvo d’Acquisto (traversa via Dante Alighieri).

Caratteristiche: colonnina che funziona in corrente alternata (AC), presa di tipo 2 con 22 kW di potenza massima di erogazione. Segnali: luce verde colonnina libera, luce blu in erogazione, rossa occupata o non funzionante.





Tre colonnine Enel X (6 punti di ricarica)

Localizzazione: Viale Combattenti (vicino le scuole medie) con una potenza disponibile di 25kw (22+3); via Matteotti 44kw (22+22) e Piazza della Resistenza 44kw (22+22) di fronte a Villa Renzi.

Caratteristiche: attacco è AC tipo 2 con potenze dai 22 kW ai 44 kW. Ogni colonnina permette la ricarica di due autovetture contemporaneamente.





Colonnine presenti all' Ossola Outdoor Center

Localizzazione: Centro commerciale Ossola Outdoor Center.