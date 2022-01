Statale del Sempione, Anas interverrà su tre viadotti

Lamentele da parte degli automobilisti che percorrono la superstrada perché da almeno 6-7 mesi, la statale 33 del Sempione, all'altezza dello svincolo di Villadossola, ha sulle due corsie un pericoloso restringimento.

La carreggiata è stata ridotta per interventi di messa in sicurezza. Il restringimento, soprattutto quello sulla corsia nord, è proprio all'altezza dell'immissione dello svincolo di Villadossola: una situazione pericolosa per chi entra in superstrada diretto verso Domodossola.

Le lamentele riguardano anche il fatto che in questi mesi non si è mai visto lavorare in quel tratto di statale 33.

Cosicchè abbiamo chiesto spiegazioni ad Anas che ci ha risposto tempestivamente così: ’’In esito alla campagna periodica di ispezione dei ponti eseguita da Anas lungo la statale 33 del Sempione, è emersa la necessità di eseguire la manutenzione di tre infrastrutture lungo l’asse viario, in entrambe le direzioni, all’altezza dello svincolo di Villadossola (km 118,950) e a Ornavasso (km 102,300 e km 102,400). Il ciclo di ispezioni delle infrastrutture viene eseguito periodicamente proprio per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione. Pervenuto l’esito delle ispezioni tecniche, sulle tre infrastrutture è stato attivato il restringimento temporaneo della carreggiata per garantire il transito in sicurezza a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, fino al completamento delle attività di progettazione e all’esecuzione dei relativi lavori di manutenzione. Tali strutture sono aperte al traffico poiché l’ammaloramento che è stato rilevato non pregiudica la sicurezza per la circolazione.

Gli interventi sui tre ponti – che consistono nella sostituzione dell’impalcato tramite struttura mista in acciaio-calcestruzzo – saranno eseguiti in successione prima sulla carreggiata in direzione Nord e poi in direzione Sud, al fine di limitare i disagi all’utenza per le necessarie deviazioni del traffico. Il primo degli interventi riguarderà il ponte “Rio Blet” (km 102,300) ed il ponte successivo al km 102+400 all’altezza di Ornavasso, con attivazione dei lavori a partire da questa primavera. Completati i suddetti interventi, i lavori di sostituzione dell’impalcato proseguiranno sul ponte al km 118,950 a Villadossola.

La manutenzione dei tre viadotti sulla carreggiata Nord è inserita nell’aggiornamento dei piani programmatici Anas, per un importo complessivo pari a circa 5,5 milioni di euro.

Occorre infine precisare che i restringimenti di carreggiata attualmente attivi in corrispondenza delle tre infrastrutture, compresa quella all’altezza dello svincolo di Villadossola, sono stati predisposti secondo la normativa del Codice della Strada che regolamenta in maniera puntuale le caratteristiche del cantiere sulla base del criterio della sicurezza per la circolazione in transito’’.