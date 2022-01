Riparte il campionato di basket

Torna sul parquet dopo un mese e mezzo la Cestistica, attesa dal rush finale del gironcino di serie D. I granata, attualmente secondi, hanno il destino nelle proprie mani: in queste ultime quattro giornate di stagione regolare l'obiettivo play-off è quanto mai concreto.

"Conti alla mano - spiega uno dei leader dei granata, Matteo Donaddio, che con il suo rientro ha dato la svolta alla squadra di coach Marchi- se vinciamo tre delle ultime 4 partite siamo sicuramente alla post season che conta, ma probabilmente ne basterebbero anche due di vittorie. L'importante però è evitare calcoli: domenica riprendiamo il nostro cammino e, seppure come sempre in totale emergenza, a Galliate dobbiamo vincere".

Sicuramente fuori Bellia, Carusi, Maglio e Baldini, in dubbio Maestrone. "Non ci siamo mai pianti addosso, non lo faremo adesso. Siamo tornati in palestra questa settimana, la condizione sarà quella che è ma queste partite si vincono con il cuore e con la testa” conclude Donaddio