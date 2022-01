Al via il corso di specializzazione turistica della Camera di Commercio

Prenderà il via il prossimo lunedì, 31 gennaio, il percorso di specializzazione sugli scenari di mercato e le tendenze di consumo nel turismo per gli operatori piemontesi del settore. Il corso, che prevede in tutto due appuntamenti, è completamente gratuito ed è promosso dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell'ambito di un progetto di sostegno al comparto turistico coordinato da Unioncamere Piemonte.

Obiettivo del corso è approfondire i futuri modelli di consumo, basato sull’analisi ragionata e applicata dei dati annualmente rilevati nella Vision TTG By IEG 2022-2027. Tale analisi viene restituita e commentata da docenti specializzati nel settore del consumo turistico e quindi resa applicabile al quotidiano contesto lavorativo degli operatori di settore, fornendo gli strumenti per progettare e comunicare il prodotto secondo le attuali aspettative del viaggiatore.

Il percorso è strutturato in due appuntamenti: il 31 gennaio tramite webinar aperto a tutti e con un massimo di 80 partecipanti; il 7 febbraio si terrà invece una execution class in presenza, con un massimo di 15 partecipanti tra coloro che hanno precedentemente preso parte al primo evento. In entrambi i casi la relatrice sarà Laura Rolle, docente universitaria di sociosemiotica e fondatrice di Blueeggs, il primo osservatorio internazionale sui Deep Trends™ e i modelli di consumo emergenti.

Il webinar del 31 gennaio propone un’analisi degli scenari di mercato per anticipare le tendenze di consumo grazie a un sistema di rilevazione innovativo, basato sulla sociosemiotica applicata al marketing. L’obiettivo è offrire alle aziende una lettura del mercato attuale e soprattutto futura, una bussola per orientarsi all’interno degli scenari che stanno trasformando il contesto competitivo e il mercato nazionale e internazionale.

L'appuntamento di lunedì 7 febbraio è invece previsto nella sede di Baveno (Strada Statale del Sempione, 4) della Camera di Commercio e sarà incentrato su indicazioni operative e ricette per innovare e aumentare il valore della propria proposta turistica/ricettiva sia come prodotto sia dal punto di vista della comunicazione.

Per partecipare al webinar del 31 gennaio è necessario iscriversi entro il 30 gennaio compilando il modulo di adesione presente sul sito web camerale; gli iscritti riceveranno il giorno prima dell’evento il link per il collegamento. Il secondo appuntamento, del 7 febbraio, è in presenza e quindi subordinato alle normative vigenti sull'emergenza Covid-19; è rivolto ad un massimo di 15 partecipanti che devono avere necessariamente seguito il webinar del 31 gennaio e che pertanto riceveranno successive indicazioni per l’invio del modulo di adesione. Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti disponibili e dando priorità ad una persona per ogni struttura/impresa/consorzio/altro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Promozione della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ai numeri 0323/912833-839 o scrivendo all'indirizzo e-mail promozione@pno.camcom.it.