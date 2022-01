Maglioggio, residenti preoccupati per la nuova linea elettrica vicina al centro abitato

Preoccupazione per il passaggio della nuova linea elettrica di Terna a ridosso del centro abitato. È quanto esprimono residenti e villeggianti di Maglioggio, frazione di Crodo. Gli abitanti della località antigoriana hanno scritto alla società e al ministero per chiedere che i cavi siano interrati, “valutando, se necessario, un percorso alternativo a quello previsto in progetto”.

Il piano di razionalizzazione della rete elettrica della Val Formazza , lo ricordiamo, interesserà i Comuni di Formazza, Premia, Crodo, Montecrestese, Crevoladossola, Masera e Baceno. Il progetto, per cui la Terna investirà 120 milioni di euro, prevede la demolizione di circa 60 km di elettrodotti aerei esistenti in alta tensione dopo il completamento di 76 km di nuove linee elettriche aeree e 10 km in cavo interrato.

Per i residenti il progetto “Razionalizzazione Rete 220 kV della Valle Formazza” così come è stato definito produrrà “effetti negativi sulla qualità della vita nostra e dei nostri figli. Qui -sottolineano i portavoce Pasquale Folchi e Maria Sole Leoni- abbiamo la certezza di poter garantire un futuro lavorando e sviluppando le attività legate al territorio e al 'Turismo Sostenibile' sul quale stiamo investendo. Avere una serie di piloni e due linee aeree che passano a pochi metri dal nostro paese, vanificherebbe tutti gli sforzi fatti fino ad ora e inficerebbe negativamente sulle iniziative che abbiamo in mente per il prossimo futuro”.

“Se la tecnologia permette di mitigare l’impatto ambientale in altre località -proseguono- non vediamo perché non lo si debba fare anche da noi, evitando di compromettere irreparabilmente un ambiente integro che per noi rappresenta anche fonte di reddito, in quanto i turisti che scelgono di passare qualche giorno a 'respirare aria buona' potrebbero essere indotti a rivolgersi altrove quando vedranno piloni e cavi dove ora si vedono piante e fiori”.

“Ci appelliamo -così i residenti- a sindaco e amministrazione comunale perché si attivino per chiedere di modificare il progetto presentato da Terna e fare in modo che le linee siano interrate almeno negli abitati di Maglioggio, Cantoni, Quategno, Cravariola, Passo Fria e Forcoletta”.

A breve sarà attivata una raccolta firme per sostenere le richieste degli abitanti della frazione di Crodo.