Pro loco, la tessera 2022 celebra le bellezze dell’Alto Piemonte

Come avevamo già scritto la tessera 2022 del mondo delle pro Loco italiane Unpli celebra quest'anno le bellezze dell’Alto Piemonte

Scrive Unpli a riguardo: “La Tessera del Socio Pro Loco Unpli è la chiave che apre al mondo ricco e pieno del volontariato sociale. Seimila associazioni diffuse in tutt’Italia, oltre 500mila soci, decine di migliaia di eventi dal piccolo al grande, milioni di ore donate alle comunità e miliardi di euro spesi per le economie locali. Le Pro Loco inoltre gestiscono musei, circoli dove non c’è più nulla, aree archeologiche, rifugi montani... senza dividere nessun utile e reinvestendo sul territorio.

La Tessera del Socio Pro Loco Unpli è in primo luogo segno di identità ed appartenenza a questo mondo ricco di passione e pieno di generosità. Avere in tasca la Tessera del Socio vuol dire condividere questi valori ed aiutare concretamente le Pro Loco nel loro agire.

La Tessera del Socio Pro Loco Unpli è anche un ottimo strumento di lavoro per centinaia di piccole e medie aziende del commercio e dell’artigianato che siglano convenzioni e così si promuovono coi soci della loro area ma anche del resto d’Italia. Se hai un’attività, contatta la tua Pro Loco e sottoscrivi una convenzione: è gratis, aiuta l’economia locale creando un circolo virtuoso. E vale per un anno in tutt’Italia! Date un'occhiata alle convenzioni in essere su www.tesseradelsocio.it .

La Tessera del Socio Pro Loco Unpli è il biglietto da visita di una rete di associazioni che promuove il prodotto tipico, la cucina tradizionale, l’agricoltura di prossimità, l’artigianato... Una delle forme di “resistenza” locale ed attiva ad un mondo sempre più estraneo e distante. Una rete che muove milioni di persone, facilita il turismo, crea “case history” di successo, promuovendo territori altrimenti in abbandono.

La Tessera del Socio Pro Loco Unpli celebra quest’anno il Piemonte, in particolar modo le quattro province dell’Alto Piemonte: Biella, Novara, Vercelli e Vebano-Cusio-Ossola. La collaborazione fra Unpli Piemonte e Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha permesso di promuovere insieme territori ricchi di natura, siti Unesco, storia e tradizioni. Grandi e piccoli borghi dove la presenza delle Pro Loco è capillare e sempre più aggregativa. Le oltre mille Pro Loco Piemontesi aprono dove chiudono botteghe e servizi pubblici; le decine di migliaia di soci sono spesso l’ultimo elemento aggregativo. Gruppi di volontariato sociale che il mondo ci invidia e studia. Date un’occhiata a www.unplipiemonte.it per farvene un’idea!

Chiedi alla Pro Loco del tuo paese la Tessera del Socio 2022. La Tessera del Socio Interessa anche a Te!”