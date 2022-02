Green pass ecco cosa cambia da oggi per entrare in uffici, banche e negozi

Entra in vigore da oggi, 1 febbraio, la nuova normativa anti Covid che rende obbligatorio il Green pass base (che si ottiene sia con la vaccinazione, che con il tampone o la guarigione) per entrare alle poste, in banca, librerie e centri commerciali, in tutta una serie di uffici pubblici e esercizi commerciali e anche per fare molte attività. I titolari o gestori degli esercizi non sono però obbligati a verificare il possesso; i controlli sono previsti a campione.



Il Green pass base servirà da oggi, oltre che per parrucchieri ed estetiste, anche per entrare in negozi di abbigliamento e nei negozi per bambini (abbigliamento e giocattoli), in quelli di cosmetica, dai tabaccai o nelle librerie e nelle edicole al chiuso.

Senza Green pass si può entrare in supermercati o negozi di alimentari, in farmacie, parafarmacie o dagli ottici. Nessun Green pass sarà richiesto anche nelle rivendite di carburante, di prodotti per animali e casalinghi.

Ma da oggi cambia anche la durata di validità della certificazione verde, così come scatta la multa per gli over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a inviare la multa da 100 euro a chi – incrociando i dati dei residenti e delle anagrafi vaccinali – ha violato la regola.

Tutti gli ultra cinquantenni, compresi gli europei e gli extracomunitari, che non si sono ancora vaccinati, o che non hanno iniziato il ciclo, o non hanno fatto la seconda dose o la booster, sono sanzionabili. Da oggi, infatti, partiranno i controlli incrociati, in vista del 15 febbraio prossimo, quando i lavoratori over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo con Green pass rafforzato, e non più con il semplice tampone. Senza green pass rafforzato non si entrerà sul luogo di lavoro e si sarà assenti ingiustificati. Senza stipendio ma senza perdere il posto di lavoro.