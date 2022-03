''Nessun problema al Villaggio operaio? Non è proprio così''

"I nostri sopralluoghi hanno permesso di visitare una ventina di alloggi e tutti sono stati trovati in buone condizioni. Non c’è una necessità di interventi strutturali. Per quanto riguarda la manutenzione degli appartamenti, il personale tecnico di Atc e quello del Comune sono costantemente in contatto e il livello di operatività è eccellente". Questo aveva dichiarato dei giorni il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, nella conferenza stampa tenuta assieme all’amministrazione comunale di Villadossola. Nel corso della quale aveva annunciato 10 milioni di investimenti sulle case popolari di Villa sud, evidenziando come gli immobili del Villaggio operaio non necessitassero di lavori radicali. Marchioni aveva ribadito come Atc fosse poi in continuo contatto con il Comune per la manutenzione delle case.

Ma le dichiarazioni del presidente non sono piaciute a chi abita negli alloggi del Villaggio. I commenti sui social sono stati anche sarcastici; c’è chi ha detto ai dirigenti e alla Regione ‘’di aver forse visitato alloggi diversi da quelli del Villaggio’’. Altri ci hanno telefonato per rimarcare i problemi, non certo strutturali ma che necessitano da anni di interventi mai fatti.

Un residente ci ha mostrato la situazione critica di ‘’diversi garage alle spalle del Villaggio verso la ferrvovia, con le mura che si sgretolano e gli ingressi in condizioni precarie. Uno è stato incendiato due anni fa ed è ancora lì così. E pensare che era già stato approvato anni fa in progetto di sistemazione dei garage. Tanti anni fa perché era ancora presidente di Atc, Gavinelli’’ ci spiega. Un altro residente ha mostrato i camini che si sgretolano. Mentre c’è chi dice che anche le persiane necessiterebbero di interventi. Così come l’illuminazione, in certi posti rada e poco efficace. Nonché la vegetazione dell’area verde con i rami delle piante che lambiscono ormai le case. Infine la segnalazione delle caditoie, piene di foglie e quindi scarsamente funzionanti.