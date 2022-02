In miglioramento la situazione dell'incendio a Gurro, Valle Cannobina. La zona verrà presidiata tutta la notte da personale dei Vigili del fuoco in collaborazione con i volontari AIB.

In campo per tutta la giornata diverse squadre e mezzi del Comando di Verbania e volontari AIB. Sono stati inoltre utilizzati alcuni mezzi aerei: nello specifico due Canadair ed un elicottero della regione Piemonte.



È di poco fa la notizia di un nuovo incendio in località Nivetta sempre in valle Cannobina.