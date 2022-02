''A Stresa c'è una sola Pietra d'inciampo: quella a Giuliano Nicolini''

‘’Sono la nipote del capitano Giuliano Nicolini e sono stata io a fare posare la Pietra d'Inciampo a Stresa, che è l'unica tuttora esistente nel VCO’’. Chi ci scrive è Ambretta Sampietro, nipote del capitano ucciso in Germania, a Unterlüss, un campo “di rieducazione al lavoro”

‘’Le Pietre d'inciampo – dice - sono unicamente quelle prodotte in Germania, a Berlino, dalla fondazione Stolpersteine. Hanno dimensioni simili a un blocchetto di porfido, sono dedicate a una vittima del nazismo riportano i dati della vittima secondo un protocollo preciso e sono catalogate dalla Fondazione Stolpersteine dove si è documentata la giornalista del Sole 24 Ore. Le Pietre d'Inciampo vengono spedite dalla Germania e non possono essere prodotte autonomamente, tantopiù a forma di targa come quelle della foto e appiccicate a dei gradini’’.

‘’Fino a prima della pandemia – spiega - Gunter Demnig veniva a posare personalmente le Pietre d'Inciampo, ed è venuto anche a Stresa nel gennaio del 2016. Sono in possesso dell'elenco delle Pietre d'Inciampo previste in Italia nel 2022, ho fatto da tutor a chi ha richiesto quest'anno la posa di due Pietre d'Inciampo sul Lago Maggiore, in provincia di Novara e che verranno posate a settembre. Nell'elenco ufficiale del 2022 le assicuro che non compare nessuna Pietra d'Inciampo nel VCO, tantomeno al Maggia, poiché quelle posate al Maggia sono targhe, non certo Pietre d'inciampo. Vi prego di dare questa notizia perché il progetto delle Pietre d'Inciampo, o Stolpersteine, ha un tale valore simbolico che nel novembre del 2016 ero stata invitata a una cerimonia a Roma in Senato a cui erano stati invitati tutti quelli che nel 2016 avevano fatto posare le Pietre d'Inciampo’’.