Il giovane pianista domese Amir Salhi premiato negli Stati Uniti

Il giovane talento del pianoforte domese Amir Salhi premiato all'Italo Americano contest piano edition 2021 di Barbera foundation. Il 19enne ha partecipato nella categoria dai 13 ai 32 anni. Valutando i curriculum e un video dei partecipanti la giuria ha comunicato nelle scorse ore che tra tutti i numerosi musicisti selezionati da diverse parti d'Italia e d'America hanno scelto una rosa di 11 talenti, vincitori di questa edizione del premio. Tra questi anche Amir.

In giuria il Maestro Piero Di Egidio (concertista e Cavaliere della Repubblica per meriti artistici) , David Rivkin (produttore di Prince) , Fabrizio Mancinelli (direttore d'orchestra e compositore per Disney, Mediaset e Rai) e Mario Guarini (bassista di Claudio Baglioni).

La famiglia del giovane pianista desidera esprimere un ringraziamento all'insegnante che lo segue da sempre, la professoressa Claudia Boz, direttrice dell'Accademia pianistica giovani talenti di Alzate Brianza (Como).