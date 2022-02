Gestione pandemia nelle scuole, Folino: “Si rivedano velocemente le regole”

L’assessore all’Istruzione del Comune di Domodossola Daniele Folino interviene sulla gestione della pandemia da parte delle scuole nel periodo successivo alle vacanze natalizie.

Lo fa plaudendo, in prima battuta, al comportamento dei Dirigenti Scolastici “scrupoloso, attento e ossequioso al dato normativo” e formulando l’auspicio che l’Osservatorio Regionale sulle Scuole, che si riunirà a breve, riesca ad adottare strumenti che permettano un meno difficile districarsi in una situazione di costante incertezza.

“Ogni situazione, ogni complicanza che si instaura e interviene dev’essere valutata con il bilancino, -dice l’assessore Folino-, e ogni giorno rappresenta un incubo di incertezza per la famiglie che, un momento con l’altro, si trovano a dover affrontare una sezione della scuola per l’infanzia chiusa come pure una classe della primaria o della secondaria in DAD”.

“Il netto miglioramento della situazione sanitaria, l’avvio positivo del ciclo vaccinale per i giovanissimi e la variante Omicron che, a detta degli esperti, potrebbe rappresentare la fase finale dell’evento pandemico -continua l’assessore all’Istruzione di Domodossola-, impongono un ragionamento sulla semplificazione della gestione dell’emergenza sanitaria in ambito scolastico.

Soltanto i ragazzi 'positivi' al Covid-19 dovrebbero essere costretti alla DAD, gli altri devono poter continuare a frequentare la scuola perché le fragilità dei giovani si stanno sviluppando a dismisura, perché la scuola in presenza non è sostituibile, perché i nostri ragazzi sono in pericolo, un pericolo da molti sottaciuto ma che noi, genitori e amministratori, non dobbiamo assolutamente sottovalutare”.

“Da qui -conclude Folino-, un accorato appello a che si rivedano velocemente le regole per la gestione delle presenze a scuola, nel pieno rispetto della tutela della salute ma anche nel “pieno e totale rispetto dei nostri ragazzi”.