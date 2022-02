Escursionisti più responsabili in Valle, meno interventi del soccorso alpino

Escursionisti più prudenti. Aumenta il numero degli appassionati di passeggiate sui monti vigezzini ma, nel contempo, diminuiscono fortunatamente gli interventi di soccorso. A spiegarlo sono direttamente loro, gli “Angeli della montagna”, i volontari del soccorso alpino. "Nel 2021 si sono registrati 23 interventi, un dato più basso rispetto alla media degli anni precedenti che s’attestava sui 30-35. L’anno scorso – spiega Davide Allesina, responsabile della stazione Valle Vigezzo del soccorso alpino civile - le uscite si sono concentrate nei mesi di agosto e settembre ed essendo stata una stagione magra per i funghi, non sono neppure cresciuti esponenzialmente gli interventi". Com’è noto infatti, con l’arrivo dei funghi aumenta notevolmente anche il numero di richieste di soccorso per fungiatt in difficoltà. Oltre alle uscite per ricerca persona, i soccorritori vigezzini nell’anno appena trascorso hanno dedicato molto tempo ad esercitazioni e non solo. "Si parla di circa 30 giornate dedicata a riunioni, esercitazioni estive ed invernali, assistenza a manifestazioni sportive ed attività collaterali, come: pulizia del percorso vis sana e della ciclabile, in collaborazione con gli Amici della Montagna e gli Alpini di Toceno. Ma anche assistenza a gare di corsa in montagna e alla Sgamelàa, poi montaggio e smontaggio delle bancarelle dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore – evidenzia Allesina -. Per questo un sincero ringraziamento va a tutti i volontari e alle loro famiglie, che convivono con questa missione per garantire sempre un servizio a chi “chiama aiuto” in qualsiasi ora e giorno. A nome mio e di tutti volontari del Soccorso Alpino Vigezzo rivolgo un sincero ringraziamento a tutti coloro che ci continuano a sostenere con contributi e offerte, così come le Amministrazioni locali, sempre attente alle richieste del gruppo per il necessario mantenimento delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi medico-sanitari necessari per garantire sempre 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno un servizio alla collettività. Grazie a questi contributi l‘anno scorso si è rinnovato tutto il materiale essenziale per gli interventi e per la loro sicurezza, materiale quali le corde (con l’acquisto di 10 corde dinamiche da 60 metri e 4 corde statiche per complessivi 200 metri di lunghezza). Quest’anno invece la stazione, con un notevole sforzo economico, ha rinnovato il parco radio con l’acquisto di otto “portatili” e due “basi” di ultima generazione digitali". A nome di tutti i volontari Allesina ringrazia infine pubblicamente, per contributi e offerte: le amministrazioni locali di tutta la Valle e l’Unione Montana, per il continuo sostegno; il Cai Valle Vigezzo; il Gruppo Amici della Montagna, per il sostegno e la fattiva collaborazione; il Comitato Festeggiamenti Toceno; le colleghe e i famigliari di Doris Mozzanino a ricordo del padre; la famiglia Ferrari cognati e cognate a ricordo di Mozzanino; i coscritti di Valle della classe 1986 a ricordo di Stefano Carmine; l’associazione Donne del Punto Croce, guidate dall’energica Wilma Cheula; la famiglia Mingazini; la famiglia Colombo Claudio, i cacciatori del Comune di Re. "Scusandomi se ho involontariamente tralasciato qualcuno, lo ringrazio fin d’ora" conclude il capo stazione.