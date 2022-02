Razionalizzazione linee elettriche, Terna organizzerà un incontro pubblico

Terna terrò un incontro pubblico con le amministrazioni comunali interessate dal progetto di razionalizzazione delle linee elettriche in alta Ossola. Lo noto la società dopo la diretta in streaming di ieri sera con gli amministratori e la popolazione di Montecrestese, uno dei comuni ossolani interessati dal progetto che sta sollevando dubbi in alcuni paesi ossolani. Il giudizio negativo da parte della popolazione di Crodo e Montecrestese ha spinto Terna ad organizzare un confronto pubblico a marzo.