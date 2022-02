A Domobianca365 aperto il 70% delle piste

Si prepara un nuovo weekend a Domobianca365 fatto di discese sulle piste Selva Grande, Prel e Prati servite dalle tre seggiovie aperte – dalla scorsa settimana anche la Torcelli – per portare in quota tutti gli appassionati che saliranno all’Alpe Lusentino.

L’innevamento artificiale garantisce almeno 40 centimetri di ottima neve su tutto il domaine skiable, in attesa delle nevicate che stentano ancora ad arrivare.

Questa sera dalle 19 alle 23 spazio allo sci notturno - al costo di 20 euro interno e 16 euro ridotto - che sta riscuotendo un grandissimo successo grazie alla perfetta illuminazione e alla preparazione impeccabile della pista con vista su Domodossola.

Nel fine settimana, lo skipass giornaliero di Domobianca365 costa 33 euro, il ridotto a 26 euro per under 14, over 65 e residenti nel comune di Domodossola. Durante la settimana skipass scontato a 22 euro, ridotto a 18 euro. Tutti gli skipass sono acquistabili online o direttamente alla biglietteria di Domobianca365.

Oltre allo sci musica e divertimento saranno protagonisti con l’après ski del venerdì al Lusebar con Dj Set che sarà replicato domenica - dalle 13 - sulla terrazza della Baita Motti. E a proposito di pause, quelle golose vi aspettano nei punti ristoro di Domobianca365, nella nuova pizzeria allestita all’interno dei locali dell’ex Rifugio Lusentino. al Rifugio Baita Motti, self service con terrazza con un'offerta di piatti delle tradizione montana e ossolana, il Luse Bar alla partenza degli impianti e lo SkiBar, all’arrivo della seggiovia Prel.

Sempre a disposizione degli sciatori la Scuola Sci di Domobianca che con i suoi maestri ogni weekend aspetta gli appassionati di ogni livello per lezioni singole o collettive. Attivo anche il servizio di noleggio sci che consente di utilizzare materiali tecnici di alta qualità sempre perfetti e sanificati.

Tutte le informazioni e la biglietteria online sul sito www.domobianca365.it