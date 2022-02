Artigianato Vco e novarese: grazie agli incentivi cauto ottimismo dopo il periodo nero

Settanta nuove aziende artigiane a Vco e Novara nel giro di un anno e mezzo. È quanto emerge dai dati diffusi a livello piemontese, in questi giorni, dall’ufficio Studi di Confartigianato imprese.

In particolare, la provincia Azzurra ha fatto segnare + 11 (da 4.149 a 4.160), mentre i “cugini” novaresi + 59 (da 8.948 a 9.007). Per quanto riguarda l’intero Piemonte, le nuove impresa dal giugno 2020 sono complessivamente 511: da 116.804 a 117.315. Il peggio sembra, dunque, essere alle spalle, e l’inversione di tendenza fa ora ben sperare per il futuro, al netto delle difficoltà della pandemia. A contribuire al dato positivo, anche gli incentivi del governo Draghi per le ristrutturazioni, che stanno aiutando la ripartenza.

“Non possiamo certo dire che il periodo che stiamo attraversando è semplice – ha commentato Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Piemonte – ma il peggio è alle spalle”. C’è fiducia, peraltro, nella campagna vaccinale in corso per dare la spallata definitiva, almeno così si spera, all’emergenza socio sanitaria che ormai da due anni ha messo in crisi non soltanto il nostro Paese.

Dal report dell’Osservatorio regionale del Piemonte in tema di artigianato si evince che non tutte le criticità sono state superate. In termini di occupazione, per esempio, il Verbano Cusio Ossola ha fatto passi indietro. Gli occupati, sia autonomi sia dipendenti, sono passati da 9.180 a 9.123, con una perdita di 57 unità. Segno più solo nelle province di Novare e Asti. Ma non solo. Una delle difficoltà che le aziende artigiane stanno incontrando è quella del reperimento delle materie prime necessarie per tenere il passo con gli ordini, così come il prezzo delle stesse e il caro tariffe.