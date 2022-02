Nuova fase al cantiere di via Rosmini, strada chiusa per tre giorni

Chiusa per tre giorni da domani via Rosmini. Una chiusura annunciata nei giorni scorsi dall'amministrazione domese, legata alle esigenze connesse ai cantieri in corso.

Permane il doppio senso di circolazione su Via Borgnis con inversione del senso di marcia attraverso il parcheggio interno della stessa Via Borgnis.

Si consiglia ai proprietari di autorimesse e titolari di passi carrai di Via Rosmini a parcheggiare le auto al di fuori dell’area interdetta al traffico per le giornate di chiusura.

Il transito pedonale sarà sempre garantito per accedere alle attività commerciali mentre potrà essere temporaneamente interdetto sul marciapiede opposto.

Il cantiere procede anche in largo Madonna della Neve, ai piedi del Calvario e in piazza Tibaldi. Una volta ultimati i lavori a rete fognaria e ai servizi di illuminazione, si procederà con i lavori di pavimentazione così da poter riaprire il tratto che porta in via Galletti.