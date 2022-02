Fondazione Crt, borse di ricerca su sistemi complessi e dei Big Data

È aperto fino al 18 febbraio 2022 il bando per 8 borse di ricerca applicata del Progetto Lagrange, ideato, promosso e finanziato dalla Fondazione CRT con il coordinamento scientifico della Fondazione ISI, per creare un ponte fondamentale tra la ricerca accademica e il sistema delle imprese nell’ambito della Data Science e dell’Impatto Sociale.

Le 8 borse di ricerca internship, della durata di 12 mesi, e del valore di 23.000 euro ciascuna, sono rivolte a giovani laureati e dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche, per affrontare con nuove idee ed energie la sfida dei sistemi complessi e dei Big Data.

“La Fondazione CRT rilancia l’investimento in una nuova generazione di Talenti dei Big Data per l’impatto sociale, una delle grandi sfide contemporanee su cui stiamo da tempo lavorando con Fondazione ISI anche attraverso lo European Data Center for Social Impact presso le OGR Torino – afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci -. Il Progetto Lagrange, fondato 18 anni fa da Fondazione CRT e Fondazione ISI, costituisce oggi un asse portante della scienza della complessità a livello internazionale e un ponte fondamentale tra ricerca e sistema delle imprese in continua evoluzione per la crescita del sistema Paese“.

I progetti di ricerca assegnatari delle borse Lagrange saranno condotti presso la Fondazione ISI a Torino, attraverso un percorso di formazione mirata e sotto la supervisione di un Senior Research Scientist dell’istituto.

Con il progetto Lagrange, la Fondazione CRT ha sostenuto dal 2003 a oggi oltre 800 giovani ricercatori, per un investimento complessivo superiore a 44 milioni di euro.

Le domande devono essere inviate tramite posta elettronica certificata a fondazioneisi@pec.it, entro le ore 17 del 18 febbraio 2022. Alla data di inizio dell'attività di ricerca prevista tra il 1 aprile e il 1 maggio l'assegnatario dovrà essere residente in un Comune di Piemonte o Valle d'Aosta.

Il testo integrale dei bandi con criteri di ammissibilità, regole di partecipazione e moduli da compilare, è disponibile qui.