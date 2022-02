Oggi è la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola

Lunedì 7 febbraio in occasione della Giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo a scuola oltre 2000 studenti di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale parteciperanno alle proiezioni in streaming organizzate dal Museo Nazionale del Cinema. Le proiezioni saranno seguite da incontri di approfondimento e attività interattive sul tema del bullismo con educatori ed esperti a cura di Social for Inclusion.