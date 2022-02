Processionaria e manutenzione dei cimiteri, la minoranza di Premosello incalza la giunta

Scrive il capogruppo di minoranza al consiglio Comunale di Premosello Chiovenda Andrea Monti:

“Nella giornata di ieri abbiamo inoltrato al Sindaco una segnalazione (segnalazione fatta dalla nostra consigliera Nolli Corinna) riguardante la presenza sul territorio comunale (a Premosello-Chiovenda ed in frazione Cuzzago) della processionaria.

Come è noto, la processionaria risulta pericolosa, non solo per gli animali ma anche per l'uomo, riteniamo dunque importante una puntuale verifica della presenza di questo fenomeno in tutto il territorio ed un conseguente intervento urgente.

Sempre nella giornata di ieri Corinna ha rinnovato la richiesta fatta tempo fa in forma scritta e più recentemente verbalmente di un interessamento alla situazione manutentiva dei Cimiteri che, oggettivamente, sono da tempo trascurati.

Ci auguriamo che l'amministrazione comunale si attivi in tal senso e disponga, anche, manutenzioni ordinarie generalizzate in vista dell'incombere della stagione delle piogge”.

Il capogruppo di minoranza consigliare

Andrea Monti