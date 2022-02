Riparata la strada per la Colma di Craveggia, il plauso all'amministrazione da parte di un turista

L’autunno scorso il signor Luigi Galverna, con una lettera inviata alla nostra testata Ossolanews, faceva presente all’Amministrazione Comunale di Craveggia le pessime condizioni in cui riversava la strada che porta alla Colma.

Oggi il signor Galaverna ci aggiorna sulla situazione decisamente migliorata

"Come nel mese di ottobre 2021, mi rivolsi al vostro giornale, per segnalare lo stato di precarietà della strada dell’ex Consorzio Colma di Craveggia, rivolgendomi direttamente al signor Sindaco di Craveggia Paolo Giovanola, vorrei questa volta, usando sempre il vostro mezzo di informazione, ringraziarlo per il lavoro svolto nel mettere a punto la strada" ci scrive Luigi Galaverna.

"Sabato scorso ho ritrovato la strada che si desidererebbe sempre trovare per salire alla Colma. Complimenti sindaco!".