Recuperi amari per le due ossolane di Promozione

Recuperi amari in Promozione per le ossolane. Il Piedimulera è caduto a Biella, la Juventus Domo a Novara. I granata sono stati piegati dallo Sparta, andato in rete con Pescarolo. Mentre i gialloblu , sotto di 3 reti contro a Chiavazzese (gol di Dongi 2 e Mihaila), hanno cercato di recuperare con Ceschi che ha realizzato 2 gol. Ma questo recupero non ha permesso alla squadra di Bonan di uscire con i punti dallo stadio della Chaiavzzzese.,