Giornate di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco volontari di Macugnaga

Settimana di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco volontari di Macugnaga.

Interventi per danni provocati dal forte vento, per un incendio boschivo e per l’incendio di un’abitazione in località Fornarelli.

In questo caso il tempestivo intervento delle squadre macugnaghesi ha permesso di limitare i danni che restano sempre molto ingenti.

Sul posto sono poi intervenute anche una squadra da Domodossola e un’altra da Verbania.

La scorsa notte nuova uscita per collaborare alle ricerche dell’uomo scomparso sulle alture di Castiglione.