Ritrovato morto il 67enne domese disperso sopra Calasca

Si tratta di Claudio Gramigni, 67 anni residente a Domodossola, coniugato con Teresa Pirazzi, originaria di Castiglione.

La sindaca di Calasca Castiglione, Silvia Tipaldi lo ricorda “come persona molto ben inserita nel tessuto sociale del paese, membro del Direttivo del Circolo Arci di Castiglione, della Sportiva. L’intera comunità è profondamente colpita dalla disgrazia”.

L’uomo di ritorno da Drocala è precipitato in un burrone per circa sessanta metri, incolume il cagnolino che era con lui.

Sul posto erano intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, del Sagf, i Vigili del Fuoco, squadre di AIB, e i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Ad individuare Claudio Gramigni un militare del Sagf che binocolando l'area ha individuato il cane che era con lo sfortunato escursionista.