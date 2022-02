Nasce “Together”, la nuova newsletter dell'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini

Si chiama “Together” (Insieme) la nuova newsletter dell'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola, un “bollettino” digitale per restare aggiornati sulle novità della scuola e sulle attività degli ex allievi.

“Abbiamo provato a contare quanti contatti fanno parte della nostra grande famiglia sparsa in tutto il mondo: allievi e docenti di oggi e di ieri, genitori, amici, strutture e compagnie alberghiere e ristorative, professionisti, scuole, enti… -spiegano dall'istituto-. Con Facebook e Instagram possiamo raggiungerne una gran parte e favorire il racconto di eventi e storie, per restare sempre connessi e aggiornati. Ma ci siamo domandati cosa potevamo mettere in campo, oltre ai social, per mostrare davvero tutto ciò che siamo, il nostro credo, il nostro stile, i nostri obiettivi condivisi”. Così è nata l’idea di lanciare “Together”, molto più di una semplice newsletter inviata periodicamente alla grande famiglia dell'Alberghiero del capoluogo ossolano.

Le ultime notizie in ordine di tempo riguardo ai meriti internazionali degli ex allievi dell'Alberghiero domese riguardano Marcello Tiboni e Fabio Ceschetti. Il primo ha aperto , dopo diverse importanti esperienze in ristoranti stellati in Italia e all'estero, il suo ristorante fine dining “Grezzo” a Oslo in Norvegia. Il secondo ha visto le sue specialità in Arizona pubblicate sulla rivista di Phoenix tra i migliori piatti della zona.