Pieve Vergonte, in primavera i lavori per il 'nuovo' Marmazza

La speranza è che la primavera porti alla realizzazione del nuovo corso del torrente Marmazza. E’ quanto sperano in municipio a Pieve Vergonte dove stanno lavorando per concretizzare questa speranza.

‘’Enichem ha chiesto una variante per la modifica dei quantitativi del materiale da allocare, variante per la quale però è stato disposto che a livello locale ogni ente debba fare la sua istruttoria’’ spiega Maria Grazia Medali, sindaco del comune ossolano interessato dal risanamento del sito industriale e di parte del territorio comunale attorno allo stabilimento che prima era di proprietà di Enichem.

Eni Rewind, la società del gruppo, è titolare degli oneri di bonifica dei suoli e della falda del sito. ‘’Dopo aver provveduto alle attività di caratterizzazione e alla messa in sicurezza dei suoli e della falda – spiega Eni Rewind - negli anni la società ha elaborato e presentato diversi progetti di risanamento in linea con le indicazioni del ministero dell’Ambiente e degli enti. Nel gennaio 2014 è stato autorizzato con decreto il Progetto operativo di bonifica di Pieve Vergonte. Durante lo sviluppo esecutivo degli interventi ambientali è emersa la necessità di apportare alcune modifiche, pertanto nel maggio 2018 la società ha presentato una variante progettuale ora in istruttoria’’.

Oltre alla bonifica dei suoli e della falda, nel progetto è previsto anche il ripristino del percorso originario del torrente Marmazza, che era stato deviato all’interno dello stabilimento nel 1915 per il fabbisogno idrico delle attività produttive. Un’opera imponente che interessa un tratto del corso d’acqua lungo un chilometro e mezzo, tra il Comune di Pieve Vergonte e quello di Vogogna e che consentirà la messa in sicurezza idraulica del sito preliminare alle attività sui suoli.

‘’Per l’intervento – dice Eni Rewind – sono state messe in campo le tecnologie ingegneristiche più avanzate che consentiranno lo scavo di una parte del letto del Marmazza al di sotto della linea ferroviaria e della strada statale del Sempione, senza doverne interrompere la viabilità. A sostegno del piano stradale e ferroviario si posizioneranno possenti ponteggi in calcestruzzo per un peso totale pari a 7300 tonnellate. Per contenere le acque di falda a monte idrologico del sito industriale verrà inoltre realizzata un’opera di drenaggio. La messa in sicurezza idrogeologica sarà ultimata con la creazione di una scogliera a protezione del paese di Vogogna, volta a rinforzare gli argini del fiume Toce all’altezza dell’immissione del Marmazza’’.

Ora però l’azione è stata rallentata dalle pratiche burocratiche necessarie per la variante riguardante appunto i quantitativi di materiale.

‘’Dovremo fare noi come Comune anche due conferenze di servizio – spiega Medali – e poi il ministero dovrebbe mettere in provvedimento. Spero dunque che queste procedure locali si concludano tra febbraio e mearzo per avere poi il via libera dal Ministero’’.

Al momento sono state fatte tutte le attività preparatorie meno la vera e propria apertura del cantiere sul Marmazza. Opera che vedrà il prelevamento del materiale proveniente dagli scavi, materiale che una volta analizzato farà percorsi diversi e allocato nei prati vicino all’alveo, a monte dell’abitato. La parte inquinata sarà separata da quella buona e verrà avviata al soil washing, un impianto mobile di lavaggio che serve per il recupero di terreni contaminati.

Ricordiamo che dopo anni di attesa, il progetto operativo della bonifica del sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte era iniziata nel 2013-2014 con un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La totale bonifica era stata prevista in 10 anni con un investimento da parte di Syndial di circa 320 milioni di euro.