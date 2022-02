Diversi incidenti sulle nevi, tra i feriti anche un 17enne

Militari specializzati sciatori della Compagnia Carabinieri di Domodossola sono intervenuti nel comprensorio sciistico “San Domenico Ski”, del comune di Varzo, per prestare soccorso, unitamente a membri del soccorso alpino e del soccorso piste locale, in occasione di diversi incidenti sportivi verificatisi nel fine settimana, dei quali il più grave ha visto coinvolto un ragazzo proveniente dal milanese, che intento a divertirsi con la tavola da snowboard ha perso l’equilibrio, rovinando sulla neve e procurandosi diverse ferite. Il 17enne ha riportato un trauma facciale ed una lesione alla spalla destra e si è reso necessario l’intervento in pista dell’elicottero del 118 che ha trasportato l’infortunato all’ospedale di Novara per le cure del caso.

In un’altra occasione gli uomini dell’Arma hanno prestato soccorso e garantito la sicurezza delle operazioni dei sanitari, in seguito al trauma ad un arto inferiore patito da un altro giovane che è stato successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola.

Frequenti sono stati anche i controlli agli accessi agli impianti sciistici ossolani, che oltre a quello di Varzo hanno riguardato anche “Domobianca 365” all’Alpe Lusentino sopra Domodossola e al comprensorio sciistico “La Piana” del Comune di Craveggia, in Val Vigezzo. Controllati i green pass degli avventori ed il rispetto della normativa che, al pari della guida di autoveicoli, prevede di sciare rispettando i limiti sul consumo di sostanze alcoliche, come previsto dal vigente codice della strada.