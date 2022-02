Atc, ultimato a Domodossola il cantiere del complesso di via Moro

Prosegue l’opera di risanamento degli immobili di proprietà di Atc Piemonte Nord nel quadrante delle province di Vco, Novara, Biella e Vercelli. Un patrimonio costituito da circa 11-12 mila alloggi che, anche in virtù dell’età di una parte di essi, è in costante fase di riqualificazione.

Per quanto riguarda il Vco, dopo il taglio del nastro di cinque appartamenti nel quartiere Renco di Verbania, ora è la volta di Domodossola, dove è stato chiuso di recente il cantiere aperto lo scorso anno nel complesso di via Moro.

Direttore dei lavori il geometra Ermanno Camano. Si è trattato di un intervento del costo complessivo di poco meno di 840 mila euro, realizzato grazie ai fondi provenienti dalla legge regionale 80. Ventisette gli alloggi - ai numeri civici 6, 8, 10, 14 e 20- beneficiari dei lavori che nel corso del 2021 hanno riguardato rivestimento e cappotto, ma anche serramenti e linee gas. Una buona notizia, dunque, per gli inquilini del complesso di via Moro che potranno ora godere delle varie migliorie apportate nei rispettivi stabili.

Tra gli obiettivi dell’ente presieduto dal bavenese Marco Marchioni, vale ricordarlo, c’è anche quello di rimodernare gli alloggi del quadrante sfruttando tutte le risorse possibili, dal 110% ai bonus governativi, sino ai fondi straordinari stanziati dalla Regione, in direzione di un sempre maggiore efficientamento energetico. “Il tutto – sottolinea Marchioni – al fine di contenere i costi a carico degli utenti e al contempo di offrire loro, per quanto possibile, una migliore qualità di vita”. Una scelta particolarmente significativa in epoca, tra l’altro, di rincari delle bollette e di generale emergenza economica.

(Foto di repertorio)