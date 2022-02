Grande prova della Cestistica che batte in casa Borgomanero

La Cestistica batte la prima della classe Borgomanero 75/69 e vede ad un passo la poule promozione. Primo quarto all’insegna dell’equilibrio, con attacchi ispirati, gioco che scorre veloce e con un Donaddio irreale nelle fila dei padroni di casa. Quattordici punti in 7’ per l’ala casertana, ma Borgo risponde presente ed e’ parità a quota 18 prima della tripla di tabella ospite per il primo vantaggio agognino. Al primo riposo il tabellone dice 20-21 per gli Spartans.

La squadra di Facchin prova la mini fuga portandosi sul più 4, ma il solito Donaddio e un jumper di De Tomasi fissano il 30/30 del 16’. La zona di Marchi paga dividendi, la capolista non segna più mentre Frank ne mette 7 di fila e Domo comanda 40-32. Si riprende e i granata volano a più 14, prima che un esagerato antisportivo a Maestrone rimetta in partita gli ospiti che tornano a meno 5 in un amen.

Arbitri protagonisti assoluti, espulsione per Cerutti, cinque liberi di fila per Borgomanero che mette la freccia. Nervosismo che sale, Donaddio fa esplodere il PalaRaccagni per il nuovo sorpasso, ma Maioni replica dall’arco per il 53/55. Al 30’ e’ più cinque per i gialloneri, 55-60. Sempre ospiti avanti di 5 al 35’, ma Donaddio dall’arco e De Tomasi dalla lunetta impattano a 64 quando mancano 4’ al termine. Un super canestro di De Tomasi ed un altro dardo del solito favoloso Donaddio mettono le ali a Domo: 69-64 al 37’. Vantaggio che rimane immutato dopo un contropiede di Donaddio che firma il trentello, ma Maioni dalla lunga a venti secondi dalla fine riapre tutto per il 71-69. Fallo sistematico, dalla lunetta De Tomasi non sbaglia e vince con merito la Cestistica 75-69.