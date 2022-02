Petizione online: ''Un ospedale nuovo per il Vco''

"Decidiamo insieme dove costruire l’ospedale unico, nuovo e baricentrico del Verbano Cusio Ossola". E’ la petizione lanciata stamani su Change.org per richiamare l’attenzione sulla situazione sanitaria della provincia. E superare l’impasse nel quale è finita la Regione Piemonte che non ha ancora messo nero su bianco, con atti concreti, il via all’iter per la costruzione del nuovo ospedale e sulla riorganizzazione sanitaria.

La petizione online parte da Chiara Fornara, figlia dell’ex presidente della provincia di Novara Franco Fornara, e direttrice del Ciss Verbano.

"L’organizzazione sanitaria ospedaliera del Vco - si legge nella presentazione della petizione - non potrà reggere nei prossimi anni la sfida di una sanità moderna, fatta di integrazione specialistica e alta professionalizzazione. Mancano professionisti e strutture moderne di cura: i costi dell’attuale organizzazione ospedaliera non sono sostenibili a lungo. Chiediamo che gli amministratori locali e regionali non litighino più e decidano insieme dove costruire l’ospedale unico, nuovo e baricentrico del Verbano Cusio Ossola. Altrimenti tutto il territorio sarà perdente e sarà più difficile avere una sanità pubblica di qualità ed efficiente".