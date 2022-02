Lega Salvini Vco, al via il tesseramento 2022

“Iscriviti anche tu, prima gli italiani”. E’ all’insegna di questo slogan, semplice e diretto, che prende il via in queste ore, anche nel Vco, la campagna di tesseramento alla Lega Salvini per l’anno in corso. “Una campagna particolarmente significativa – commentano dalla segreteria della Lega Salvini del Verbano Cusio Ossola – soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti politici a carattere nazionale e non solo, che hanno dimostrato la necessità, oggi più che mai, di avere la Lega come parte preponderante nello scacchiere istituzionale. Il nostro Paese, a Roma, Torino e nel Vco – si legge nel comunicato – ha bisogno di una forza politica come la nostra, capace di mettere in campo buon senso e di stare dalla parte degli italiani in questa difficile fase di emergenza economica che è sotto gli occhi di tutti”.

Tavoli e gazebo nella nostra provincia dove potersi iscrivere: sabato 12 febbraio, dalle 10 alle 13, in piazza Mercato a Domodossola, di fronte al comando dei Vigili urbani; sempre sabato 12, dalle 9 sino alle 17, in piazza San Vittore a Verbania-Intra; domenica 13 febbraio, dalle 9 alle 13, in piazza 24 Aprile a Omegna, di fronte al Municipio.