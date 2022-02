Sconfitta esterna per la Juve Domo di mister Pratini alla ripresa del campionato. I granata tornano da Sizzano dove hanno perso 2 a 0 contro i padroni di casa. Un gol per tempo, al 38' del primo tempo e al 5' della ripresa. Va detto che i granata stanno vivendo un periodo non facile a causa dell'emergenza infortuni. Ora testa a domenica prossima per la gara contro i primi della classe del Cossato.