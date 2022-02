Premosello si tutela 'sistemando' il bilancio

Non c’è alternativa per tutelare il Comune dalla ’bancarotta’. La strada è d’avviare la procedura di predissesto finanziario e risistemare il bilancio con un piano di riequilibrio distribuito in 10 anni; questa la sola strada percorribile per non dichiarare il dissesto finanziario.

Così l’amministrazione Fovanna ha scelto di ‘salvare’ il Comune e di fare ricorso alla procedura pluriennale visto il grande disavanzo finanziario che fluttua sul milione e 900 mila euro. Una somma enorme per un piccolo comune di 1867 abitanti. Un ‘buco’ difficile da coprire. Su cui pesa soprattutto la gestione della casa di riposo.

La delibera adottata sarà trasmessa alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno. Un atto che di fatto impegna il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale .

‘’Sappiamo che si tratta di un impegno notevole per noi e di un sacrificio per i cittadini ma questa è la strada giusta - afferma Massimo Macchi, assessore alle finanze della giunta Fovanna – poiché il disavanzo di quasi 1 milione e 900 mila euro è pari al 45 per cento della spesa corrente’’.

Una grave situazione economico - finanziaria quella ereditata dall’amministrazione Fovanna, derivante ‘’dalla presenza di squilibri strutturali riconducibili: mancanza di liquidità e ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria; un saldo negativo della gestione corrente e pertanto l’incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie e ordinarie; la persistente esposizione al rischio di disavanzo causata dalla gestione diretta da parte dell’Ente della Residenza Integrata Socio Sanitaria e la consistente massa di passività potenziali che non possono trovare copertura con gli ordinari mezzi di bilancio. Nonché la necessità di riaccertare, in via straordinaria, i residui attivi iscritti a bilancio’’.

Oltre al disavanzo vanno aggiunti i due contenziosi che pendono sul Comune e formatisi negli esercizi precedenti: 85 mila euro richiesti da due società (Aedes e Fieris) per lavori eseguiti in passato al nucelo covid. Più crediti fiscali e tributi che non si potranno recuperare. Va detto che già il rendiconto dell’esercizio 2020, approvato dal Commissario Straordinario , si era è chiuso con avanzo di amministrazione negativo di 812.541 euro.

‘’ Nel corso dell’esercizio 2021 – spiega poi Macchi - si è prospettata per l’Ente anche un’ulteriore passività potenziale da un altro possibile contenzioso di 240 mila euro’’. Il problema potrebbe nascere da una possibile causa avanzata dalla Cooperativa bergamasca che oggi ha in carico la casa di riposo, con una concessione prorogata sino al 30 aprile. ‘’La nostra idea – spiega l’assessore - è di dare in concessione a terzi la Residenza integrata socio sanitaria’’. Questo visto anche che un’analisi prospettica della situazione economico - finanziaria ipotizza un risultato negativo, per l’esercizio 2021 di 600 mila euro.

La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è di 10 anni come stabilito dalla legge in base alla percentuali delle passività che, dicevamo, a Premosello Chiovenda sono quantificate in 1.887.041 euro.