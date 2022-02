Il montascale per raggiungere l’autonomia per disabili: 5 consigli per raggiungerla

Quando si parla di barriere architettoniche, le scale per le persone che hanno una disabilità si possono considerare un ostacolo veramente complicato da affrontare. Ecco spiegato il motivo per cui, soprattutto all’interno di case e condomini, si prende sempre più di frequente in considerazione l’ipotesi di installare un montascale per disabili., a maggior ragione quando non è presente un ascensore.

Ci sono numerose aziende che si occupano della vendita di montascale per disabili, come ad esempio Handicare, che offrono un gran numero di soluzioni da questo punto di vista.

Le caratteristiche che deve avere un montascale per disabili

Come si può facilmente intuire, si tratta di un sistema che viene spesso impiegato da quelle persone che si possono muovere solamente in carrozzina e che soffrono di disabilità. In questi casi, quindi, il servoscale per disabile a pedana è un’ottima soluzione, dal momento che è in grado di garantire un alto livello di indipendenza, dal momento che presenta un impiego facile e decisamente intuitivo.

Installare un montascale per disabili

Vista la notevole gamma di opzioni in termini di personalizzazione, si può mettere in evidenza come il montascale si può installare davvero su ogni tipologia possibile di scala. Da notare come anche in quegli spazi piuttosto angusti e stretti è possibile installare un montascale, senza dimenticare che anche le scale particolarmente ripide non rappresentano una complicazione.

Infatti, al giorno d’oggi, gli impianti di nuova generazione sono in grado di sfruttare dei motori particolarmente performanti, in grado di garantire un ridotto consumo dal punto di vista energetico. Dopo che vengono richiusi, il vantaggio è quello di occupare davvero uno spazio estremamente limitato. In questo modo, le altre persone hanno la possibilità di usare le scale come al solito.

Questo aspetto spiega alla perfezione il motivo per cui i montascale per disabili rappresentano la soluzione migliore anche in tutti quei condomini che non hanno alcun ascensore o sistema di elevazione al loro interno, oppure in cui manca lo spazio per provvedere all’installazione.

Le tipologie di scale compatibili

Il montascale per disabili si può personalizzare in svariati modi e si può installare davvero su ogni tipo di scala possibile e immaginabile. Gran parte dei modelli attualmente presenti sul mercato hanno un design personalizzato che si adatta bene ad ogni esigenza.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare come possono contare anche sulla presenza di una guida che va a definire il percorso dell’impianto e che ha il vantaggio di poter essere applicata davvero su ogni tipo di superficie, adattandosi anche a gradi di inclinazione importanti. Insomma, non contano le condizioni in cui si trova la scala a disposizione, visto che il montascale per disabili sarà sempre rispettoso di determinati standard in termini di qualità, sicurezza e stabilità.

Nessun problema in riferimento ai consumi

C’è un altro aspetto molto interessante da mettere in evidenza: ovvero, non vi dovete preoccupare che il consumo energetico di questo tipo di impianti possa essere molto alto. Al giorno d’oggi, i prodotti che vengono realizzati sono in grado di limitare notevolmente il dispendio energetico e non serve nemmeno prendere in considerazione la necessità di incrementare la potenza relativa al proprio contratto di fornitura di energia elettrica.

Occhio ai prezzi

È certamente uno degli aspetti a cui prestare attenzione quello dei montascale per disabili prezzi. È chiaro che sul prezzo finale incidono diversi aspetti, come ad esempio il design personalizzato, anche se qualsiasi azienda propone sempre un primo sopralluogo che avviene in via del tutto gratuita e senza alcun tipo di impegno. In questo caso, si potrà approfondire la soluzione più adatta al tipo di scala presente e alle preferenze del cliente. Una volta ottenuti vari preventivi, ecco che si può procedere con la scelta di quello più conveniente sotto ogni punto di vista.