A Gravellona il derby del PalaRaccagni contro la Cestistica FOTO

Sconfitta ininfluente per la Cestistica, che nel derby del PalaRaccagni cede 58-63 alla Vega Incontro Gravellona, che torna al successo dopo quasi tre mesi di digiuno. Destino diverso per le due squadre: i ragazzi di coach Marchi parteciperanno, dal prossimo 13 marzo, alla poule promozione per la C Silver mentre Lo Basso e compagni dovranno cercare di mantenere la categoria nella poule salvezza.

"Oggettivamente- le parole nel dopo partita dell'allenatore della Cestistica- dopo la vittoria con gli Spartans di martedì, che ci aveva spalancato le porte per l'obiettivo stagionale, siamo arrivati a questa partita più scarichi, sia a livello fisico che mentale. Perdere non è mai piacevole, ma possiamo dire che questa è una dolce battuta d'arresto. Ora conta cercare di recuperare gli infortunati, migliorare la condizione di chi ha avuto acciacchi e tira la carretta da inizio stagione. L'obiettivo è farci trovare pronti per le sei partite della poule promozione".

Tabellino Cestistica: De Tomasi 10, Frank 11, Cuzzolin 2, Brocca, Lenzi, Cerutti 3, Maglio 3, Maestrone 6, Donaddio 23, Baldini.