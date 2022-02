La Pro Vigezzo si laurea campione d'inverno

La Pro Vigezzo, vincendo a Castelletto sigilla il girone di andata e si laurea campione d'inverno di terza categoria. Con tre gol e tre punti, mantiene inalterato il distacco dalla inseguitrice Fondotoce rimanendo al comando dopo 12 partite.

Si temeva il ritorno alla competizione dopo il lungo stop (anche se per il vero c'era stato il positivo test di coppa a fine gennaio) per via delle assenze e della preparazione a singhiozzo.

Paure che si manifestavano ad inizio partita quando la Castellettese sembrava più in palla e passava in vantaggio (15'), rischiando subito dopo di bissare il gol esaltando le capacità di Cantadore che sventava la minaccia.

Verso il finale di tempo arriva però il pari; Zois imbecca Piraglia che trova l'angolino giusto per raddrizzare la partita. Nella ripresa la partita si indirizza subito al 10'. Balassi si incunea in area ma viene steso, rigore. Bergamaschi non sbaglia e porta avanti i suoi. I padroni di casa reagiscono con rabbia e solo un intervento spettacolare in recupero di Locatelli ferma un attaccante lanciato da solo a rete. Si aprono spazi e la Pro agisce in contropiede. Su uno di questi arriva la terza rete, sempre su rigore. Cavalli (in versione attaccante) viene atterrato in area. Il conseguente rigore è per bomber Bergamaschi che non sbaglia e chiude i conti.