Prima, solo l'Ornavassese conquista i tre punti

Quinta vittoria e posizione di classifica rinsaldata. L’Ornavassese piega la Sanmartinese e esce definitivamente dalla zona calda. Michele Zonca e Falcetto firmano il successo (2-1) dei neri con i novaresi che solo alla fine riducono lo svantaggio. I tre punti permettono all’Ornavassese di mettere fieno in cascina: la squadra sale a 19 punti, lasciandosi alle spalle 7 squadre.

Brutta giornata per Varzese e Fomarco. I granata cadono a Momo, in casa della capolista. Tengono il campo bene ma viene punto da una doppietta di Bouzida. Che fosse una trasferta proibitiva era noto e non per questo si fanno drammi in casa divedrina. Perde in casa il Fomarco, sotto i colpi di un lanciato Feriolo. Il 5 a 3 degli ospiti nasce solo nella ripresa. Il Feriolo passa in svantaggio ma poi ribalta la situazione e porta via dall’Ossola tre punti preziosi. In gol per i biancoverdi Pezzi e Pasin.

Un punto che non soddisfa per Villa e Crevolese. I biancocelesti vengono fermati dal Comignago, i gialloblu dall’Agrano. Entrambe le ossolane vanno sotto e recuperano: il Villa grazie a Ghidini e la Crevolese con Palfini. La classifica per loro non cambia ma perdono punti rispetto alle prime due della classe.