Pallavolo, inaspettata sconfitta per Studio Immobiliare Vco Domo

Dopo due mesi esatti dall’ultima partita, lo scorso sabato (12 febbraio) è ripreso finalmente il cammino per lo Studio immobiliare VCO Domo. I domesi, primi in classifica alla fine del girone di andata, erano impegnati nella difficile gara di Novara, contro una compagina in lotta per un posto nei play-off.

Nonostante il pronostico fosse tutto a favore del Domodossola, si sapeva già che Novara, tra le mura amiche, sarebbe stata squadra ben diversa da quella incontrata all’andata e battuta nettamente. Ed infatti il pronostico è stato prontamente smentito e la capolista Domo è incappata nella prima grande sconfitta stagionale soccombendo con un netto 3 a 0 (25-21, 25-20, 25-16) ai padroni di casa, i quali invece hanno disputato un’ottima gara e hanno vinto meritatamente il match.

Non ci sono e non si cercano alibi in casa 2mila8volley, ma era evidente che il lunghissimo ed inusuale stop avrebbe sfavorito soprattutto la squadra che in autunno era quella più in forma, ovvero Domo. I domesi più di tutti hanno infatti subito questa situazione, perdendo il ritmo di gara e l’intensità degli allenamenti.

Ora il campionato torna a farsi in salita per Domodossola e sembra meno scontato di quanto invece poteva risultare a dicembre. Lo Studio Immobiliare VCO Domo ha infatti davanti a se un calendario pessimo con il turno di riposo previsto già per il prossimo week-end (fattore che spezzerà ancor di più il ritmo di gioco), sarà poi ospite del Volley Montanaro attualmente secondo in classifica, ma che il 26/02 potrebbe già essere a pari punti dei domesi; ed infine il 5/03 sarà nuovamente in trasferta in casa di un giovane Biella in crescita. Ci si dovrà quindi rimboccare le maniche e tornare a lottare con più voglia ed energie di prima.

Per quanto riguarda il racconto del match non c’è molto da dire: Domo è apparso scarico e mai in grado di impensierire i padroni di casa. Solo in due frangenti (uno nel primo ed uno nel secondo set), Domodossola avrebbe avuto la possibilità di sfruttare meglio un paio di occasioni per provare a portarsi avanti, ma ha sciupato malamente i contrattacchi. L’unica nota positiva della giornata è che tutti i 12 effettivi sono stati chiamati in causa e quindi coach De Vito ha permesso a tutti di riprendere un minimo di clima partita.

(Foto di repertorio)