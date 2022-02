Riccardo Bagaini si aggiudica la 60 metri al Meeting d’Athletisme de Mondeville

Mercoledì 9 febbraio a Mondeville in Normandia, si è disputato il ventesimo il Meeting d’Athletisme de Mondeville, tappa dell’Indoor Tour organizzato dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica leggera.

A scendere in pista sulla distanza dei 60m anche una batteria di atleti paralimpici tra cui alcuni portacolori del GSH Sempione 82 ASD: Riccardo Bagaini T-47, Kasper Filsoe T-46, Riccardo Cotilli T-64 e Lorenzo Marcantognini (Fiamme Azzurre) T-63. A completare il sestetto di velocisti anche Simone Manigrasso T-64 delle Fiamme Gialle e Fabio Bottazzini T-64 giovanissimo atleta in forze alla Polha Varese alla sua prima esperienza internazionale.

La corsa viene vinta da Bagaini con un tempo molto vicino al primato italiano di categoria, ma non è stato il risultato cronometrico ciò che ha importato, quanto le buone sensazioni e il piacere dei nostri ragazzi di aver preso parte ad un meeting internazionale di quel livello.

Ora la concentrazione si sposta sul primo appuntamento dell’anno del calendario Fispes, il Campionato Italiano Idoor e Campionato Invernale Lanci, che si terrà ad Ancona il 12 e 13 marzo, gara in cui scenderanno in campo tutti gli atleti del gruppo della disabilità fisica del GSH Sempione 82.

Continua anche la trasmissione web ‘Siamo Forty’, in diretta sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di GSH Sempione 82 e sul canale YouTube di KreaTV. Per il mese di febbraio l’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 18:00. Ospiti Sandrino Porru presidente FISPES, e Tiziana Nasi, presidente FISIP e vicepresidente CIP.