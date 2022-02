Controlli al centro commerciale di Gravellona: 28enne domese denunciato per spaccio

Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia del Reparto Volanti della Questura del VCO ha effettuato un controllo presso il parcheggio superiore del Centro Commerciale di Gravellona Toce, luogo notoriamente frequentato dai giovanissimi della zona per il consumo di sostanza stupefacente.

Procedeva così al controllo di un gruppetto di ragazzi che alla vista degli agenti tentava di allontanarsi per eluderlo ma ciononostante gli stessi venivano identificati. Due di loro, un diciassettenne ed un ventottenne entrambi residenti a Domodossola, si mostravano insofferenti ed agitati destando un ulteriore sospetto negli operatori che decidevano di approfondire gli accertamenti. Dalle interrogazioni alla Banca Dati interforze emergeva che il maggiorenne domese aveva a suo carico diversi precedenti di polizia e penali anche in materia di sostanze stupefacenti, in particolare per spaccio. Gli agenti procedevano a perquisizione personale dei due ragazzi, estendendo tale controllo anche al veicolo in loro uso dal quale proveniva un forte odore di sostanza stupefacente. All'esito di tali attività veniva rinvenuta, sia nascosta nell'abitacolo dell'autovettura che indosso ai due ragazzi della sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Considerati i precedenti per spaccio del ventottenne la polizia ha deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione, dove veniva rinvenuto un altro quantitativo della stessa sostanza stupefacente per un totale di circa 30 grammi. Il ventottenne veniva così denunciato per spaccio (ai sensi dell'art. 73 comma 5 TU Stupefacenti) mentre a carico del minore veniva redatta sanzione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.