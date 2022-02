Alla biblioteca di Domo riparte ‘Nati per leggere’

I volontari di Nati per leggere sono pronti per tornare ad accogliere ed emozionare con le loro letture i bambini che verranno in biblioteca.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 19 febbraio, alle 10.30, presso la Biblioteca “Gianfranco Contini” di Domodossola.

L’incontro vuole essere il primo di un ciclo che, situazione sanitaria permettendo, accompagnerà con cadenza mensile i bambini da qui all’estate.

Le letture sono pensate per bambini nella fascia di età dai 3 ai 6 anni.

Sarà un’occasione per far vivere di nuovo ai più piccoli tutta la magia e il divertimento che possono regalare i libri.

Le storie che aspettano di venire lette sono tante e i volontari di Nati per leggere non vedono l’ora di dare loro una voce.

Saranno ovviamente mantenute tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Per questo è previsto l’accompagnamento di un solo adulto munito di green pass rafforzato per ogni bambino, in modo da evitare assembramenti, e l’utilizzo della mascherina ffp2 dai 6 anni di età in su.

Per partecipare è necessario prenotare telefonando in Biblioteca al numero 0324/242232.