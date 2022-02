Polizia municipale, convenzione tra Villadossola e Trontano

‘’L’attuale dotazione organica e di disponibilità di personale di ciascuno dei due Comuni non è adeguata a garantire un efficace svolgimento dei compiti e funzioni proprie della Polizia Locale, in particolare per quanto attiene la funzione “polizia stradale” e la funzione “polizia giudiziaria”. Pertanto si conviene la stipula di una convenzione tra il Comune di Trontano e il Comune di Villadossola per la prestazione di attività lavorativa, nell’ambito del normale orario di lavoro, del commissario capo Giuseppe Carsenzuola, comandante di Polizia Locale dipendente del Comune di Villadossola, presso il Comune di Trontano per quanto e per la prestazione di attività lavorativa dell’Ispettore Giovanni Palamara, dipendente del Comune di Trontano, presso il Comune di Villadossola per quanto attiene le seguenti funzioni istituzionali’’.

Lo scambio di personale tra Villadossola e Trontano è il contenuto di una delibera pubblicata sul sito dei due Comuni ossolani. L’atto conferma i problemi annosi e mai risolti di Villadossola, peggiorati in questi ultimi mesi. In città la presenza in strada degli agenti è molto carente.

Villadossola al momento dispone di due vigili (il terzo non è in servizio da un po'). Sarà comunque difficile anche scambiandosi il personale che la situazione possa migliorare. Il controllo della viabilità resta un problema irrisolto, come si può vedere quotidianamente nelle strade cittadine.

La convenzione, comunque, prevede che il Commissario capo di Villadossola presti la sua attività lavorativa a favore del Comune di Trontano per quattro ore settimanali e l’ispettore in servizio a Trontano faccia altrettanto a favore del Comune di Villadossola per sei ore settimanali. La convenzione durerà sei mesi .